Este viitorul îngeraș Victoria's Secret! Daiana Canalas, superba brunetă care va reprezenta România la concursul Top Model Universe 2023

Are 1,80 m înălțime și formele perfecte pentru un model. Daiana Canalas se poate mândri cu multe premii câștigate la concursuri de frumusețe. Spre exemplu, ea a câștigat tilul de „Top model 2023 la Festivalul de Film de la Cannes” și „Best Model Of The Year 2021”.

Într-un interviu pentru revista Global Vip Model's, Daiana Canalas a declarat că se va muta în Statele Unite, pentru că va colabora cu o importantă casă de modă.

„Modellingul mi-a deschis multe uși. Unul dintre visurile mele va deveni realitate. În septembrie voi semna un contract cu Victoria's Secret și mă voi muta la Los Angeles (SUA)”.

Printre româncele care au fost îngerași ai celebrei case de modă Victoria's Secret sunt modele Andreea Diaconu și Diana Moldovan.

Daiana Canalas a făcut atletism de performanță de la 4 ani, iar după terminarea liceului a studiat la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea

