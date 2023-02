”Eu sunt Madeleine McCann”. Tânăra virală pentru că susține că ea este fetița britanică dispărută acum 15 ani

opilul cuplului Gerry și Kate McCann a fost răpit în Portugalia, în 2007, iar acum Julia Wendall, o tânără din Polonia, a cerut un test ADN pentru a demonstra că ea este fetița pierdută.

Julia locuiește în Polonia și a început să-și pună la îndoială identitatea după ce a auzit un comentariu făcută de bunica sa. Tânăra a făcut un cont de Instagram în care pretinde că este fetița dispărută și a postat acolo câteva fotografii din copilăria sa, subliniind faptul că are aceeași pată pe ochi și același pistrui pe picior ca și Madeleine.

”Nu îmi amintesc să fiu răpită. Adică, nu îmi amintesc aproape nimic din copilăria mea... Am cerut poze cu mama mea, atunci când era însărcinată cu mine... dosare medicale sau fotografii din copilărie. Nu mi-a arătat niciodată nimic, mi-a spus mereu că sunt nebună”.

”Profesoara mea mi-a spus că nu am fost la școală de la început, dar părinții mei insistă că am fost. După toate aceste confuzii, am început să fac propria mea documentare și am aflat ce s-a întâmplat cu Madeleine McCann și am început să pun lucrurile cap la cap. A fost foarte stresant să-i fac pe oameni să mă asculte”.

Aceasta spune și care sunt motivele pentru care a întâmpinat dificultăți: ”În primul rând... nu îmi amintesc aproape nimic din copilăria mea. Cea mai îndepărtată amintire este dintr-o vacanță într-un loc călduros, unde era o plajă și clădiri colorate de apartamente. Îmi amintesc că am văzut broaște țestoase pe plajă și erau și alți copii în jur care încercau să atingă broaștele. Nu îmi văd familia în aceste amintiri”.

De asemenea, Julia spune că ea crede că vârsta ei este greșită, pentru că se presupune că are 21 de ani, iar Madeleine ar fi avut 19.

Gerry și Kate McCann nu au dat încă un răspuns oficial, conform publicației Hello, deși Julia pretinde că a vorbit cu cineva din familie și că are șansă să vorbească cu părinții lui Madeleine. Mai mult, un test ADN va fi efectual ”în curând”.

Julia este acum reprezentată de Dr Fia Johansso, care a cerut înțelegere din partea publicului: ”Este vorba de o femeie vulnerabilă care caută răspunsuri cu privire la identitatea ei. Orice ați putea crede despre ea, este o ființă umană care merită respect”.

Profilul creat de Julia Wandelt, intitulat @iammadelinemccan, are acum peste 1,1 milioane de urmăritori pe Instagram, și conține o mulțime de fotografii pe care tânăra le consideră dovezi în favoarea ei.

Într-un dintre postări, Julia spune că nu-și amintește să fie răpită, dar spune că l-ar fi recunoscut pe unul dintre bărbații căutați de poliție ca fiind omul care ” a abuzat-o”.

