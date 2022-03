Evan Rachel Wood, dezvăluiri șocante despre relația cu Marilyn Manson: Violată în somn și obligată să avorteze

Potrivit jurnaliștilor de la Daily Mail, care oferă detalii din documentarul „Phoenix Rising”, care va fi difuzat pe 15 martie, actrița Marilyn Manson o droga pe Evan Rachel Wood, căreia îi dădea inclusiv pastille de dormit, după care o viola în somn!

„Mă trezeam şi încearcam să îmi dau seama ce se întâmplă şi mă gândeam că mai bine nu mă mişc şi mă prefac că dorm în continuare”, a spus actrița.

Mai mult decât atât, Evan Rachel Wood a afirmat că a fost obligată să facă avort: „A venit cu mine la clinică, dar nu m-a ajutat în vreun fel. După ce s-a terminat, m-a pus să îi fac de mâncare. Mi-am spus că ar trebui să mă odihnesc, că trupul meu a trecut printr-o trauma, dar lui nu îi păsa. M-am dus la baie, am luat o bucată de sticlă şi am încercat să îmi tai venele. Când m-am trezit, după tentativă, m-am simţit ca o altă persoană, am sunat-o pe mama şi i-am spus ce s-a întâmplat şi că am nevoie de ajutor”.

Vezi și: Kendall Jenner plătită să se dezbrace?