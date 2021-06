EXCLUSIV - Feli: "Simt că să adopt este una din misiunile mele pe acest pământ" 

Fanii pot asculta pe cele mai cunoscute platforme de muzică o melodie special pregătită pentru această ocazie, intitulată „Chiar de azi” și interpretată de Feli. Pentru că piesa e înregistrată cu dragoste și pentru Nora Luna, mama și artista Feli a răspuns cu sinceritate, pentru perfecte.ro, la întrebări despre maternitate, despre fiica ei, despre visuri împlinite, despre muzică, despre povestea specială din spatele numelui "Nora Luna" și chiar despre faptul că încă se gândește să adopte un copil.

Descrie-te tu că mamă, Feli! Noi te cunoaștem ca artistă, dar cum ești tu că mamă?

Ca mamă cred despre mine că sunt și trăiesc la fel că toate mamele. Am zilnic valuri de trăiri de tot felul. Aș spune totuși că mă pricep, de vreme ce primesc "Te iubesc-uri" și pupici zilnic de la Nora Luna! (râde)

Ai momente în care te simți prințesă și ai momente în care te simți vrăjitoare în calitate de părinte? Știi că toate mamele trec prin tot felul de stări...

Am momente și momente, desigur. Undeva s-a pus o presiune pe mame care le face să arate doar "Mama - Prințesă" ca să nu fie judecate. Însă trebuie să acceptăm că suntem oameni și avem tot felul de sentimente și stări pe minut, iar uneori copilașii ne pot testa răbdarea, astfel încât să descoperim și o Vrăjitoare…. caldă totuși, care după o "pedeapsă" sau o ceartă mică, se ascunde și plânge.





Cum te-a schimbat, de fapt, maternitatea?

Sunt mult mai împlinită acum și mai hotărâtă. Nora Luna m-a ajutat să descopăr că am un instinct de supraviețuire fără margini când vine vorba de ea și de oamenii pe care îi iubesc.

La ce capitol mai ai de lucrat ca mamă?

Sunt mamă pentru prima dată. Nora Luna abia are 2 ani și jumătate. Cred că în cartea de mămicie sunt abia în primele 20 de pagini.

Mama ta îți spune Zâna și spui mereu asta. Tu cum o alinți pe fetița ta și, dacă da, care e povestea din spatele alinturilor? Nora Luna, numele fetiței tale, e superb. Are vreo poveste în spate?

Da, mama mă alintă așa de când mă știu. Și toată viața o să fiu zâna lu' mama! Pe Nora Luna o alintăm sub toate formele posibile. Suntem toți topiți după ea. Atât noi, părinții ei, cât și bunicii și prietenii noștri. Numele Norei Luna este un nume cum nu am visat vreodată că va purta copilul meu. Inițial am zis că dacă e fetiță îi vom pune numele Luna.

Luna o chema pe cea mai bună prietenă a personajului principal din desenele Sailor Moon. Luna era o pisică și mereu o proteja pe prietena ei. Numele complet a fost descoperit dintr-o întâmplare. O prietenă ne spunea că pe mama ei o cheamă Eleonora, dar că dintotdeauna familia i-a spus Nora. Imediat și negândit, am știut și eu și Cătălin că așa o va chema: Nora Luna. Și să știți că i se potrivește. Este un copil de poveste.





Dă-mi un exemplu de moment din copilărie la care te-a întors colaborarea cu Disney?

Prima imagine care îmi vine acum este cea în care, sâmbătă dimineață fugeam în patul părinților, în brațele tatălui meu. Nu toate sâmbetele erau așa, însă atunci când se întâmpla, prețuiam acele dimineți.

Apropo de Disney, ai mărturisit, mai în glumă, mai în serios, că încă te uiți la desene animate chiar și fără fetița ta. De ce? Ce îți aduc ție momentele astea?

Eu am spus în repetate rânduri că sunt copilul veșnic. Am sincer o frică să nu mă pierd în lumea asta de om mare. Cumva, atunci când îmi fac timp să mă uit la desenele care îmi plac, îmi aduc aminte de mine. Aproape fiecare Prințesă Disney îmi amintește că am atâtea calități! De la Curaj , la bunătate și multă iubire de dat.

Dar chiar, ce ți-a adus ție colaborarea cu Disney?

Este una din cele mai frumoase surprize din ultimii ani! Chiar este o onoare să fiu aleasă să interpretez imnul "Marea Sărbătoare a Prințeselor", o inițiativa globală ce promovează curajul și bunătatea în rândul copiilor.

Imnul se numește ”Chiar de azi” și este disponibil pe cele mai cunoscute platforme de muzică, va invit să îl căutați. Melodia este plină de pasiune și încurajează la crearea unei lumi mai bune, prin curaj și bunătate, calități pe care prințesele și reginele Disney le inspiră dintotdeauna fanilor din întreaga lume.

Spune-ne mai multe despre această colaborare…



Simt o bucurie mare în suflet, sincer. Îmi plac dintotdeauna mesajele pe care Disney le transmite prin toate Prințesele sale. Să nu judecăm o carte după coperta sa, să avem curajul să ne înfruntăm fricile. Tot ele ne arată că soarta este în mâinile noastre și că putem schimba lumea din jurul nostru cu fiecare gest de bunătate și curaj.

Când eram mică nu înțelegeam întotdeauna acest îndemn la bunătate și curaj. Dar astăzi, copil mare fiind, să știu că în țara mea, prin vocea mea, mesajul ajunge la mulți copii prin melodia “Chiar de azi” este o mare bucurie și onoare. De asemenea, gândul că fac parte din cei 20 de artiști din lume care cântă acest imn cu un mesaj atât de important, aproape mă copleșește. Cumva, la început mă întrebam “Oare chiar m-au ales pe mine?" Deseori uit că Feli cea mică, cea care cânta în față blocului este acum artist "cu acte în regulă". Copilul meu interior se bucură mult!

Ce i-ai spune fetiței Feli, dacă ai sta față în față cu ea?

I-aș spune: Bravo, Feli! Suntem fix ce ai visat! Mulțumesc!

Dar care e unul dintre cele mai importante lucruri pe care vrei neapărat să îl transmiți fetiței tale?

Aș vrea să știe că Bunătatea, Curajul și Iubirea o fac să devină eroina și exemplu de urmat! Este chiar unul din versurile acestei melodii.





Ce povești îi spui fetiței tale, la doi ani și jumătate ai ei?

Îmi spune ea povești mai des! (râde)

Spuneai la un moment dat că, înainte să devii mamă pe cale naturală, luai în considerare adopția? Mai e valabil acum? Cât de serios?

Nora Luna, copilul nostru este unul din cele mai prețioase daruri pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ea a venit ca o primă surpriză frumoasă a vieții mele. Simt că să adopt este una din misiunile mele pe acest pământ. Știu că eu nu pot să controlez tot ce ține de viața mea și mai știu că Dumnezeu ne da așa daruri frumoase atunci când suntem pregătiți să le primim. Eu știu că o să simt când o să fie momentul. Inima mea este deschisă.