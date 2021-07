EXCLUSIV - Mihaela Grigore, cel mai nou membru Șuie Paparude: "Pe scenă e ceva sacru, un moment în care dai și primești iubire"

Șuie Paparude, unul dintre proiectele muzicale cu multă muzică bună din România, vine și cu o surpriză specială: au cooptat-o ca nou membru pe Mihaela Grigore, care promite multe. În exclusivitate pentru perfecte.ro, Mihaela a răspuns la câteva întrebări, care ne ajută să o cunoaștem mai bine:

Cum ai ajuns de la jurnalism la muzică?

Nu am fost încurajată de familie să fac muzică, așa că am ales pe fugă ceva care mă atrăgea cât de cât, jurnalismul. Mai târziu, când eram pe picioarele mele, am hotărât că e momentul să "îmi iau lumea în cap" că simțeam eu că mă cheamă muzica. Și am făcut reconversia. Mai întâi m-am făcut DJ, apoi am produs muzică, am studiat inginerie audio și ușor ușor mi-am găsit drumul.

Ce trebuie să știe fanii despre tine? Ce faci în afară̆ de muzică̆, ce pasiuni ai, care sunt hobby-urile tale?

În afară de muzică...e tot muzică sau sunet. Lucrez la un studio de înregistrări, studiez pian, compun cât mai multă muzică și am noroc că cele de mai sus sunt pasiunile mele, așa că nu mă deranjează că îmi ocupă tot timpul. Mai am un hobby, ce e drept, îmi place să fac sport.

Cum ai ajuns să colaborezi cu Șuie Paparude? Ce înseamnă pentru tine să̆ urci pe scenă, în fața fanilor?

Într-o zi, am făcut un mini-cover la piesă "Atac La Persoane", mash-up cu Underworld-"Bells & Circles" și l-am urcat pe Facebook și Instagram, cu rușine, gândindu-mă că sigur o să se supere băieții și o să mă roage să îl dau jos. Seara, când am ajuns acasă,am primit mesaj de la Michi, că poate cântăm ceva împreună. Deci le plăcuse. Și așa a început totul. Pe scenă e ceva sacru, un moment în care dai și primești iubire, prietenie, împarți cu publicul ce ai mai de preț în momentul ăla. Te face fericit să vezi că oamenii sunt și ei fericiți, râd, cântă și dansează.

Care sunt artiștii care te inspiră? Când erai mică, ce artiști/formații ți-au insuflat pasiunea pentru muzică?

Mă inspiră artișți din diferite genuri muzicale și epoci. Mă inspiră Motown, dar și Moderat sau Nick Cave. Depinde de mood. Când eram mică, am fost blocată pe Michael Jackson până pe la 12 ani, pe urmă am descoperit Prodigy și am început să sap în zona aia. Pe urmă Ramones...

La modul ideal, cu ce artist internațional ți-ar plăcea un duet?

Cu Chromeo, cu AIR sau Daft Punk.

Ce mesaj ai pentru fanii care vor veni la Sintetizator?

Să fie sănătoși, să aibă o vară frumoasă și îi așteptăm la concert să ne facem de cap.

Foto: Facebook Mihaela Grigore

Pe Pro Tv Plus puteți vedea materiale exclusive, dar și show-urile preferate de pe PRO TV