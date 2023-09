Femeia cu două vaginuri, întrebări ciudate de la internauți. Ce vor să știe oamenii de la Evelyn Miller

Australianca este căsătorită cu Tom Miller și are doi copii mici, de un an și 2 ani. Ea și-a șocat audiența de pe rețelele sociale cu anunțul că are două utere și două vaginuri , anomalie rară care e întâlnită la circa 0,3% dintre femeiele de pe glob.

Cu toate acestea, tânăra mămică spune că uterul didelf, cum se cheamă anomalia medicală, îi aduce o groază de avantaje.

„Întotdeauna a existat un risc să rămân însărcinată cu doi copii în același timp. Când am rămas însărcinată cu primul copil, tot trebuia să apelăm la prezervativ dacă voiam să folosim și celălalt vagin”, a povestit femeia de 31 de ani pentru Daily Mail.

Evelyn este actriță de filme pentru adulți și mărturisește că „afecțiunea” ei rară îi permite să separe cu ușurință munca de viața de familie.

„Chiar nu simt că-l înșel (pe soț - n.red.). Unul e pentru muncă, celălalt pentru joacă”, a mai spus ea. Sursa foto: TikTok

Cele mai năstrușnice întrebări pe care le primește femeia cu două vaginuri

Australianca și-a creat o comunitate impresionantă de admiratori pe TikTok. Peste 115.000 de oameni îi urmăresc zilnic postările, dar au și o sumedenie de curiozități. Întrebările pe care le primește sunt dintre cele mai ciudate.

„Poți să porți în pântec doi copii, de la doi bărbați diferiți, în același timp?”.

„Și cum sunt poziționate? Unul lângă altul sau unul sub altul?”. Răspunsul ei a venit rapid: „Sunt unul lângă celălalt, precum țeava unei puști dacă o privești din față”.

„Cum reacționează oamenii când le spui că ai două vaginuri?”.

„Da, mulți oameni mă întreabă. Mereu le spun băieților, înainte de a deveni intimi, că am două vaginuri, dar de obicei nu mă cred, ceea ce este o nebunie. Își dau seama doar când ajungem la intimități”, s-a confesat femeia pe TikTok.

