Femeia din Brazilia care s-a căsătorit cu o păpușă de cârpă, în pragul divorțului: “M-a înșelat!”

Femeia în vârstă de 37 de ani a îmbrăcat rochia albă de mireasă, l-a luat de braț pe Marcelo și a făcut o nuntă de pomină, la care au participat peste 200 de invitați.

Marcelo a fost cusut chiar de mama Meirivonei. Femeia se săturase s-o audă pe fiica ei că nu are un partener de dans, așa că i l-a dăruit pe Marcelo.

“Este bărbatul pe care mi l-am dorit întotdeauna. Viața cu el e minunată! Nu se ceartă cu mine, nu mă contrazice, pur și simplu mă înțelege orice ar fi. Marcelo este un soț minunat și credincios. Este un astfel de bărbat și toate femeile mă invidiază!”, declara mândră Meirivonei, la scurt timp după marele eveniment, potrivit Daily Mail.

Mai mult, cei doi au devenit și părinții unui „băiețel”. Bebelușul Marcelinho, tot de cârpă, a venit pe lume în mai puțin de 35 de minute, iar Meirivone “a născut” acasă, cu un medic și o asistentă. Între timp, familia s-a mărit, iar Meirivone “a mai adus pe lume doi băieți”: Carol și Diego.

Din păcate, căsnicia celor doi “atârnă acum de un fir de ață”, după ce Marcelo ar fi călcat strâmb.

Devastată, Meirivone, care visează să fie actriță, a povestit pe conturile de socializare cum a aflat că soțul i-a fost infidel.

"Am aflat prin intermediul unei prietene, care mi-a spus că l-a văzut pe Marcelo intrând într-un motel cu o altă femeie în timp ce eu eram internată în spital cu Marcelinho, fiul nostru, care avea un virus. La început, am crezut că minte, dar apoi am început să mă uit în telefonul lui și am văzut conversațiile, ceea ce m-a făcut să fiu sigură că mă înșela", s-a plâns femeia, potrivit Daily Mail.

Femeia a povestit că Marcelo a negat totul: “Cearta a fost urâtă și l-a speriat pe fiul nostru, care plângea, așa că i-am strigat: «Vezi ce ai făcut?» L-am întrebat cine era femeia și nu mi-a răspuns”.

Deși plănuia să-l dea afară din casă pentru trădare, brazilianca a decis să nu facă acest lucru de dragul copiilor.

"Dragostea pe care o simt pentru el m-a făcut să iert, nu complet, dar nu cred că aș putea trăi fără soțul meu", a spus femeia. Totuși, Marcelo are interzis în dormitorul conjugal.

Cum nu pot merge la terapie, ea a adăugat că Marcelo trebuie să se "decidă o dată pentru totdeauna că nu mă mai înșală". Ea a fost categorică în privința faptului că, dacă el va mai călca strâmb, "nu-l va ierta".

Clipul postat de Meirivone pe TikTok a adunat peste 2,4 milioane de vizualizări, iar internauții s-au întrecut în comentarii amuzante.

“Da, eu sunt amanta!”, “Gata, nu mai cred în iubire!”, “Vorbește cu el…încearcă să uiți totul!”, “Asta m-a lăsat fără cuvinte! Nu cred că ar face așa ceva. Ești în gândurile și rugăciunile mele!”, “Și cum așa… nu ți-a răspuns?”, “Sunt singurul care râde la comentarii?”, “Eu încercând să par normal!”, “L-am văzut și eu, era cu Emilia!”, “Mintea mea a luat-o razna”, “Dumnezeule, dar voi sunteți o familie frumoasă! Vorbește cu Marcelo”, “Nu poți să mai ai încredere în nimeni”, sunt câteva dintre mesajele postate de internauți.

Fotografii: TikTok/ Instagram meirivone_santinha