Femeie sedusă și abandonată de un bărbat care o voia pentru avere. „M-am însurat cu ea pentru vacile ei”

Povestea femeii din nord-estul Chinei face încojurul țării, după ce aceasta a ajuns în spațiul public. Stabilită în provincia Heilongjiang, Hongjuan deținea două vaci, pe care le creștea la ferma ei minusculă de la țară.

Recent a cunoscut un bărbat, pe rețelele sociale, care a mințit-o că e „potent” financiar, că deține trei locuințe, propria firmă și economii de 160.000 de dolari.

La doar 20 de zile de la întâlnirea lor online, bărbatul a cerut-o de soție și i-a cerut să-și vândă cele două vaci ca să se mute cu el la oraș, scrie scmp.com, care citează Star Video. Ceea ce ea a și făcut.

Însă, femeia avea să afle curând că bărbatul nu era cine pretindea că e. Apartamentul în care locuia era, de fapt, închiriat cu ziua, iar la muncă nu mergea niciodată. Ulterior avea să afle că e dependent de jocurile de noroc și de loterie, unde a și cheltuit banii obținuți de soția lui din vânzarea vacilor. Foto: Arhivă

După ce banii s-au terminat, bărbatul i-a cerut lui Hongjuan să se întoarcă la țară, de unde venise, fiindcă el urma să plece într-o călătorie de afaceri. Îndrăgostită până peste cap, ea a aflat mult prea târziu că a fost păcălită. A anunțat poliția care, din fericire, l-a prins pe bărbat.

Reacția lui a fost șocantă chiar și pentru oamenii legii: „M-am însurat cu ea pentru vacile ei. Când am văzut că nu mai are bani, am părăsit-o”, a spus acesta, conform sursei citate.

Bărbatul a fost arestat și urmează să fie prezentat în fața instanței. Cât privește prejudiciul, financiar și sentimental, provocat lui Hongjuan... greu de crezut că se va putea face ceva.

Fotografii: Shutterstock

