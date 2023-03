Sarahm, fiica Anamariei Prodan: “Sunt mai fierbinte decât fosta ta și mai bună decât viitoarea”

În vârstă de 23 de ani, Sarah Dumitrescu are o înălțime de 1.83 și este baschetbalistă. Însă are și calități pentru o carieră în modelling – aceasta a pozat ca un adevărat fotomodel într-o rochie roșie sexy. “Sunt mai fierbinte decât fosta ta și mai bună decât viitoarea”, a scris tânăra pe Instagram.

Ținuta super scurtă și cu umerii goi a aprins imaginația fanilor, care i-au făcut sute de complimente.

“Arați atât de bine!

“Sexy!”

“Superbă”, i-au transmis admiratorii, încântați de imaginile postate.

Bănuită că și-ar fi făcut deja câteva intervenții estetice, Sarah Dumitrescu a negat anul trecut aceste zvonuri.

„Nu am nici o intervenție, de nici un fel! M-a distrat. Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am, când am liber. Atât! La ce viață am eu, nu am timp de prostii. Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. În primul rând, suntem oameni cu O mare. Modestia este pentru alt gen de oameni. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, a spus Sarah în click.ro.