Fiica de numai 18 ani a lui Charlie Sheen și-a deschis cont pe Only Fans. Ce părere are actorul

Când ai un tata ca Charlie Sheen, care toată viața a fost implicat în scandaluri de orice natură (profesionale, sexuale, cu droguri, a fost infectat cu HIV etc), este greu să fii un copil-model. Fiica lui, Sami, s-a lăsat de școală, iar acum și-a deschis un cont pe un site considerat “pentru adulți”, unde fanii plătesc ca să vadă imagini incendiare.

Deși Charlie Sheen nu este cel mai bun exemplu de urmat în viață, actorul și-a exprimat dezacordul cu acțiunea fetei sale și a rugat-o să mențină o imagine decentă.

“Asta nu s-a întâmplat sub acoperișul meu. Are 18 ani acum și locuiește împreună cu mama ei. Nu sunt de acord cu asta, dar cum nu am cum să o împiedic, am rugat-o să fie decentă, creativă și să nu își sacrifice integritatea”, a spus Charlie Sheen.

Mama ei, Denise Richards, și-a spus și ea părerea: “Sami are 18 ani, iar decizia ei nu are legătură cu casa în care locuiește. Tot ce pot face ca părinte este să o ghidez și să am încredere în judecata ei, dar ea face propriile alegeri.”

Un abonament de o lună la pagina ei costă 19,99 dolari și vine cu acces la tot conținutul pe care l-a postat anterior, în timp ce abonamentele lungi beneficiază de o reducere.

Până acum, are o singură postare.