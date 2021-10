Fiica lui Liviu Dragnea s-a căsătorit, în secret, cu un cântăreț de peste Prut. Fostul lider PSD, marele absent de la nuntă

Liviu Dragnea a ratat nunta fiicei sale, care s-a căsătorit în secret cu Alex Mațaev, bărbatul alături de care formează un cuplu de 8 ani. Fericitul eveniment a avut loc anul trecut, în vară, atunci când Liviu Dragnea se afla încă în închisoare. Deși nu și-a văzut fiica în rochie de mireasă, Liviu Dragnea a povestit că a încurajat-o pe Alexandra să facă acest pas important chiar dacă el nu va putea fi prezent.

"Fiica mea este căsătorită, Alex îmi este deja ginere, de un an și ceva. S-au căsătorit când eu eram la închisoare. Au venit înainte, au întrebat, iar eu i-am rugat să nu stea neapărat după mine și să se căsătorească. Am fost la fel de bucuros ca și cum aș fi fost acolo. În schimb, am vorbit cu Alex și undeva, cândva, s-ar putea să înregistrăm ceva”, a declarat Liviu Dragnea în cadrul unei emisiuni televizate.

Alexandra Dragnea este o prezență discretă și nu sunt cunoscute multe amănunte despre viața sa personală. La momentul actual, locuiește peste Ocean alături de cel care i-a devenit soț, cântărețul de peste Prut, Alex Mațaev. Cei doi sunt împreună de opt ani, iar Alexandra a apărut în unul dintre videoclipurile artistului.

