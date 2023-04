Fiica lui Brigitte Pastramă a dat lovitura în Dubai! Sara și-a făcut mândră mama

Soția lui Florin Pastramă a spus de nenumărate ori că se va muta definitiv în Dubai și iată că marele ei vis s-a împlinit. Chiar dacă locuința pe care a cumpărat-o împreună cu partenerul său contra unei sume exorbitante nu este încă gata, vedeta are multe alte motive să zâmbească! Sara, fiica sa, i-a făcut o mare surpriză anunțând-o că a fost admisă la două școli de prestigiu din Dubai, mai exact la GEMS Metropolitan International School și Regent International School.

Brigitte Pastramă a ținut să împărtășească vestea cea mare și cu urmăritorii săi din mediul online, așa că a publicat un mesaj lung în care a mărturisit că eforturile pe care le-a făcut pentru copiii săi încep să dea roade.

„Astazi ma simt o mama binecuvantata, sunt in Dubai pentru a schimba in bine cursul vietii copiilor mei, iar dupa patru luni de sacrificiu, in care am renuntat la viata de persoana publica in Romania, la confortul unei case superbe, in prezent eu locuind intr-un studio inchiriat (casa noastra de aici nu este inca legata la utilitati).

Sara a trecut prin mai multe examene la doua scoli de prestigiu de aici, GEMS Metropolitan international school si Regent international school. Cu lacrimi de fericire in ochi, vreau sa impartasesc cu voi bucuria ca a fost admisa cu calificativ foarte bun la ambele colegii si sunt fericita ca tot efortul meu incepe sa dea roade????????❤️”, a scris vedeta pe Instagram.

