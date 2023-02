Fiica lui Eminem s-a logodit. Cine este norocosul

Fiica celebrului rapper a publicat trei fotografii din ziua logodnei cu Evan McClintock, cel cu care o relație de mai bine de șapte ani. Alături de imagini, tânăra a lăsat și un mesaj scurt: "o recapitulare a acestui weekend 4.2.2023".

În fotografiile respective, cei doi iubiți sunt surprinși în momentul în care Evan îi adresa întrebarea. De asemenea, poate fi observat și inelul cu diamante oferit de acesta.

Hallie Jade, fiica lui Eminem din relația cu fosta sotie, Kim, și Evan formează un cuplu din 2016, de pe vremea când erau colegi de liceu. Potrivit People, Eminem este mulțumit de partenerul fiicei sale și chiar a declarat într-un interviu că este un tată mândru.

Pe plan profesional, fiica rapperului este gazda unui podcast intitulat "Just a Little Shady", al cărui titlu face referire la piesa lui Eminem "The Real Slim Shady", iar Evan McClintock este directorul de dezvoltare al companiei de software Scout.

Sursă foto: Instagram