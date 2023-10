Fiica lui Robert Turcescu, Ioana Taisia, e pe cont propriu după absolvirea facultății: „Mă întrețin 100% singură”

Ioana Taisia Turcescu a absolvit Facultatea de Comunicare și Filosofie din cadrul Universității Villanova, în luna mai a acestui an. De atunci, fiica lui Turcescu este 100% pe picioarele ei și nu mai are nevoie de ajutorul părinților. S-a mutat în chirie și muncește în mediul online, de unde vin cele mai mari venituri ale sale.

Din luna septembrie a acestui an, Yoyo, cum e cunoscută în mediul online, lucrează la emisiunile Vorbește lumea și La Măruță, unde le arată fanilor de pe rețelele de socializare ce se întâmplă, de fapt, pe platourile de filmare, dar și în spatele camerelor pe durata celor două emisiuni.

„Ador, ador această experiență. Am doar câteva zile în echipa PRO TV și deja pot spune că mă simt ca într-o familie. Am găsit un mediu cald, primitor, cu multe emoții, diversitate prin invitați și agitație prin prisma emisiunilor transmise live. Știu că am ce învăța și sunt recunoscătoare pentru această șansă”, spunea Ioana Taisia la vremea respectivă. Vezi GALERIA FOTO mai jos!

Din ce face bani fiica lui Robert Turcescu

Ioana Taisia este creator de conținut online, pasionată de modă, frumusețe și călătorii. Este foarte populară pe TikTok și Instagram, de unde vin cei mai mulți bani din cei pe care îi câștigă.

„În teorie, mă întrețin 100% singură de când am terminat facultatea, adică din luna mai a acestui an. Zic în teorie, pentru că de vreo 2 ani de zile părinții mei m-au ajutat financiar doar în cadrul facultății, adică m-au ajutat cu taxa de școlarizare, bani pentru mâncare și situații de urgență, cum ar fi un consult la doctor.

Însă cheltuieli precum vacanțe și orice lucru material de care am nevoie au fost și sunt suportate de mine de câțiva ani, din ce câștig din mediul online și alte joburi pe care le-am avut”, a spus Ioana Taisia pentru playtech.ro.

Primii bani i-a câștigat la 19 ani, dintr-o campanie online pentru un brand din industria fashion. „Îmi amintesc și acum cât de fericită am fost, mai ales că era vorba despre un site de modă. Banii respectivi i-am investit, ulterior, în materiale pentru un mic business pe care îl aveam atunci, Yoyo’s Closet”, a adăugat Yoyo.

Yoyo a muncit în SUA în timpul studiilor

Fiica lui Robert Turcescu a dezvăluit că și-a dorit încă din liceu să ajungă în Statele Unite ale Americii. Visul i s-a împlinit când a fost acceptată la 10 facultăți din cele 20 la care aplicase. Pe perioada studiilor a avut bursă, însă tot a avut nevoie de ajutorul familiei pentru plata taxelor școlare.

Ca să reducă puțin costurile, Ioana a avut mai multe joburi în perioada facultății. „Studenții internaționali pot lucra în cadrul campusului, adică nu poți să îți iei un job la McDonald’s sau ca babysitter.

În al treilea an de facultate, am avut un desk job, care era parte dintr-un internship mai mare din cadrul facultății. Pe lângă asta, am lucrat în calitate de consultant pentru Vreau să Studiez în America, adică ajutam elevii români să aplice în SUA.

În rest, de vreo 2 ani, sunt creator de conținut, job pe care l-am făcut și în cadrul facultății, cu toate că a fost mai greu din cauza distanței”, a mai spus fiica lui Robert Turcescu.

Ioana Taisia este fiica lui Robert Turcescu cu Corina Ilie, prima lui soție. Jurnalistul mai are o fiică, Vera Ilinca (8 ani), din căsătoria cu creatoarea de modă Oana Nuțu.

Fotografii: @__y.o.y.o__