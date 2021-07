Fiica unui pastor a renunțat la cele sfinte și face sute de mii de lire din imagini interzise

Nala Ray, în vârstă de 23 de ani, a crescut într-o familie creștină strictă din Illinois, dar de la 16 ani a ales să meargă pe un drum diferit, iar acum se laudă cu sume fabuloase câstigate din poze nud.

Fiica unui fost pastor a dezvăluit cum a părăsit comunitatea bisericii pentru a câștiga milioane ca star porno. Nala Ray distribuie, regizează și joacă în filme pentru adulți, pe care apoi le postează la serviciul de abonamente OnlyFans.

Nala Ray susține că nu are regrete că a lăsat în urmă viața ei din Illinois. Tânăra, care acum locuiește acum în Los Angeles, a spus: „Educația mea a fost foarte strictă. Am fost 5 copii la părinți, eu sunt cea mijlocie. Cu toții eram învățați acasă, citeam Biblia zilnic și asistam la biserica baptistă în fiecare duminică. Când eram adolescentă, tatăl meu a cumpărat o biserică în Illinois și ne-am mutat cu toții să locuim acolo și am creat o comunitate bisericească. Ca familie de pastori am simțit presiunea de a fi un model de urmat”, a declarat aceasta potrivit dailystar.co.uk.

Sursă foto: Instagram