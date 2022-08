Fiicele Anamariei Prodan - Kylie și Kendall Jenner de România. Cât de bine seamănă fetele cu influencerițele familiei Kardashian

Rebecca și Sarah Dumitrescu sunt un fel de Kendall și Kylie Jenner de România.

La fel ca și Kendall Jenner, Rebecca este pasionată de modă, a cochetat ani la rând cu modellingul, iar acum are un job în acest domeniu. Potrivit viva.ro, Rebecca, care e pasionată de design vestimentar, s-ar fi angajat în Statele Unite la Farfetch, o firmă renumită care vinde haine și accesorii. Rebecca Prodan Dumitrescu are 22 de ani și a studiat la Institutul Marangoni din Italia, specialitatea Fashion and Design.

“Da, ea face design vestimentar și lucrează pentru Farfetch acum. E intern acolo, adică face un internship acolo și e foarte mulțumită”, a declarat sora ei, Sarah Dumitrescu.

În schimb Sarah, aspiră la o carieră în baschet, deși are șanse să devină și o mare influenceriță pe rețelele de socializare. Cu look-ul ei, tânăra ne duce cu gândul la surorile Kardashian. Sarah Dumitrescu joacă la o echipă din State și spune că nu s-ar întoarce în România. “Tot America îmi place. Eu am fost născută acolo, am trăit acolo. Pentru mine Bucureștiul este doar o vacanță! Mi-a rămas în suflet această vară!”, spunea pentru Click.