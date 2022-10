Fiicele foștilor mari fotbaliști, influencerițe pe internet. Cum arată fetele lui Mourinho, Ginola sau Alan Shearer

Fiica fostului fotbalist Michael Owen tocmai a fost desemnată de revista Tatler “cea mai eligibilă” tânără din Marea Britanie. Asta a pus-o cu siguranță pe pimul loc în topul pretendenților. Gemma Owen are 19 ani și a strâns peste 2 milioane de followeri pe Instagram și un milion pe TikTok. Daily Mail scrie că se așteaptă ca tânără să încaseze 1000 de euro pe secundă la fiecare clip postat pe TikTok, sponsorizat de un brand.

„Ceea ce este interesant la aceste fiice de fotbaliști este că cea mai mare parte a publicului lor nu are habar cine sunt tații lor”, spune Sara McCorquodale, fondatorul CORQ, un serviciu de prognoză a tendințelor digitale.

„Fiicele acestor fotbaliști au avut întotdeauna o viață luxoasă, cu aspirații, pe care fetele și tinerele de vârsta lor doresc să o urmeze”.

„Influencerii cu urmăritori mulți, cum ar sunt aceste fete – dintre care multe au 100.000 sau mai mult – pot cere cu ușurință 30.000 de lire sterline pentru un videoclip TikTok de 30 de secunde sau o taxă de 15.000 de lire sterline pentru o excursie de presă”, adaugă Sara.

Ce alți foști fotbaliști au fiice influenceri?

Matilde Mourihno are 26 de ani și își expune viața luxoasă pe rețelele de socializare.

A studiat la London College of Fashion și e fondatoarea brandului de bijuterii Matilde Jewellery, care folosește diamante create în laborator și aur reciclat. Prețurile ajung până la 1.800 de lire sterline pentru o brățară de aur.

Stormzy a purtat una dintre brățările ei în videoclipul piesei Mel Made Me Do It (în care a jucat și Jose Mourinho), iar actrița Priyanka Chopra Jonas a purtat cercei Matilde la o proiecție a filmului Gully Boy.

Fiica lui David Ginola, Carla, are 28 de ani și impresionează cu frumusețea ei.

Model și influencer, Carla Ginola a studiat Afaceri Internaționale la Universitatea Regent din Londra. Ea a colaborat cu mari branduri de modă, inclusiv Zadig & Voltaire și Intimissimi.

Fiica lui Alan Shearer, Hollie, are 28 de ani este influencer pe Instagram și model, Hollie lucrează și la cariera ei muzicală, abordând un stil „country pop”.