Fiul Ralucăi Bădulescu a împlinit 20 de ani: „Trăim pentru că TU”

Raluca Bădulescu se poate considera o femeie cu adevărat împlinită. Aceasta are parte de foarte multă apreciere în mediul online, dar și de iubirea necondiționată a familiei sale. Deși a divorțat de Florin Stamin, după 13 ani de căsnicie, ea a rămas în relații foarte bune cu bărbatul care i-a fost alături de-a lungul anilor.

Aceasta nu a fost singura căsnicie a vedetei TV. Raluca Bădulescu a format mulți ani un cuplu cu Vali Pungă, alături de care are și un fiu care a împlinit zilele trecute 20 de ani! Cu ocazia zilei de naștere a băiatului ei, Raluca a postat pe Instagram mai multe imagini cu fiul ei (VEZI ÎN GALERIA FOTO CUM ARATĂ BĂIATUL RALUCĂI BĂDULESCU), dar și un mesaj emoționant:

„Happy birthday my greatest LOVE OF ALL,my king, my son and our only sun @alex_badulescu

#20years #adoreyou #noonelikeyou #onelove #toinfinityandbeyond

Te adora mă-ta si trăim pentru ca TU #atât”, a scris Raluca pe Instagram.

Sursă foto: Raluca Bădulescu/Instagram