Cum a reacționat Anamaria Prodan când a aflat cine ar fi amanta lui Reghecampf: „Am întrebat în oraș”

Invitată la GSP Live, Anamaria Prodan a vorbit despre informațiile apărute în presă, alegând să discute inclusiv despre Florentina Raiciu, despre care se spune că ar fi, de mai bine de opt ani, amanta lui Laurențiu Reghecampf.

„Totul a început în ziua în care Gigi Becali a făcut ce a făcut. Când a spus de Reghe, că a avut amantă, că și eu sunt cu altcineva. E jenant că în 2021 încă mai avem astfel de discuții, că «are amantă de opt ani și că nevastă-sa doarme, că a furat averea familiei și a făcut nu știu cui salon». Eu unde eram? Eram moartă? Eu trăiam în casă cu soțul meu. Era la Steaua, mergea la antrenament și venea acasă. Unde sunt acei zeci de mii de euro pe care îi dădea amantei? Cum o cheamă, că nici nu știu. Florentina? Nici măcar n-am văzut-o în viața mea. Au spus că i-am spart eu salonul. O prostie! N-am văzut-o în viața mea pe femeia asta, nu m-a văzut în viața ei. Nu am primit un telefon acasă de la femeia asta. Dacă cine a aruncat vorba asta, a crezut că o să ne distrugă. N-a făcut decât să-și facă un păcat. Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat în oraș, când întreba toată lumea cine e. Habar n-am cum arată. Am intrat pe Google și ne-am uitat cine e. Lumea îmi spunea «Ai văzut ce a zis Gigi? Că bărbatul tău are de 8 ani amante prostituate». Dar unde se văd ei? Că suntem tot timpul împreună! Se văd pe telefon? Fac sex virtual? Ce fac? Dacă făceam petreceri la Snagov, era și Reghe acolo. Și nu suntem swingeri ca să avem relații intime... Am auzit și asta. Se aruncă tot felul de nenorociri. Din 2005 nu a venit nimeni cu o poză, cu un film și să arate că «Anamaria s-a culcat cu ăla...». N-a existat”, a spus Anamaria Prodan.

foto: Instagram Florentina Raiciu; Instagram Anamaria Prodan

