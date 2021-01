Florin Piersic, mesaj emoționant înainte de aniversarea sa: “Fiecare an împlinit e o victorie, mai ales dacă este trăit frumos!”

Florin Piersic a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, cu puțin timp înainte de a împlini 85 de ani. Actorul le-a spus admiratorilor că anul acesta nu va petrece de ziua lui de naștere, având în vedere contextul epidemiologic în care ne aflăm.

Artistul a mărturisit că și-a pierdut un bun prieten din cauza coronavirusului și o altă persoană dragă lui se zbate între viață și moarte tot din cauza temutului virus.

“În câteva zile, împlinesc marele 85. Voi stiți că n-am avut niciodată rețineri în a-mi spune vârsta. Sunt actori și mai ales actrițe care parca sunt născuti pe 29 februarie, așa că înainteaza în vârstă o dată la patru ani. De fapt dacă mă gândesc bine, acum fiecare an împlinit e o victorie, mai ales dacă este trăit frumos, cu speranță, cu bucurie. O să vedeți și voi când veți ajunge aici, ceea ce vă doresc din toată inima!

An de an, televiziunile, presa și mai ales voi, publicul m-ati sărbătorit, m-ati răsfățat, m-ați aplaudat, iar eu am primit o mare de flori, vorbe minunate si toată iubirea voastra, cu recunostiință. In teatru, indiferent ce se intampla în viața actorilor de pe scenă, se spune: „Spectacolul trebuie să continue”. Ei trebuie sa fie acolo, sa intre în pielea personajelor lor, să vă aducă un zâmbet în suflet, sau o lacrimă în colțul ochiului. Anul ăsta, aveam în plan o altfel de întâlnire, pentru că știți că a devenit aproape o tradiție să îmi petrec ziua de naștere pe scenă, cu voi alături . M-am gândit mult la asta.

Si acum vine marele „Dar”. Copii, e prea multă tristețe in lume. De curând mi-am pierdut un prieten de o viață, Rocco- Grigore Rusu, care a fost răpus de boala asta blestemată, iar o minunată parteneră a mea, se zbate acum între viața și moarte, din același motiv. Vă spun drept: mi se pare cam nepotrivit să ne ținem de sărbătoriri.

Și dacă nu ne vom vedea fața în față, fie pe scenă, fie pe micul ecran, asta nu înseamnă că vă iubesc mai puțin”, a scris marele actor pe contul de socializare.

Florin Piersic le-a promis admiratorilor că la anul vor petrece împreună, pe scenă, așa cum cere tradiția. “Anul asta este anul Vărsătorului, așa că sunt convins că ne așteaptă lucruri minunate, numai să trecem odată de perioada asta nefericită. VĂ ROG să aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru. Fiți buni unii cu alții și la anul, facem o sărbătorire și pentru 85 și pentru 86 la un loc! E o promisiune! Vă pup cu dragoste!”, a conchis actorul.

Fotografii: Facebook Florin Piersic

