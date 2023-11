Florin Salam își cere scuze de la părinții lui Jador, după ce a jignit-o pe mama artistului: „Am greșit”

Florin Salam este, de departe, cel mai cunoscut artist de manele de la noi din țară. Acesta, deși are un succes incredibil și este iubit de o mulțime de oameni, câteodată intră în diverse conflicte cu alți artiști din breasla lui. Recent, Florin Salam s-a certat foarte tare cu Jador, după ce acesta i-a cântat piesele la evenimente, fără să îi ceară permisiunea.

După ce Florin Salam a spus că s-a simțit batjocorit din cauza lui Jador, cel din urmă și-a cerut scuze public și a menționat că nu se aștepta ca „Regele Manelelor” să fie deranjat. Totuși, această reacție nu l-a oprit pe Florin Salam, care ulterior, a ieșit cu un nou livestream în care spunea că mama lui Jador este fana lui.

Acest lucru a creat multe controverse în spațiul public, oamenii punându-l la zid pe manelist pentru declarațiile făcute. Mai mult decât atât, inclusiv Jador s-a sesizat și a postat un nou videoclip, în care îi cere lui Florin Salam să nu îi jignească părinții.

După ce a văzut aceste declarații, Florin Salam a ieșit public cu un nou livestream, alături de Feraru, în cadrul căruia a spus că îi pare rău pentru că a vorbit urât de părinții lui Jador și că, pe această cale, își cere scuze de la familia manelistului cu care se află în conflict:

„Îmi cer scuze la măicuța și tăicuțul lui. Îmi cer scuze, că poate am greșit. Am greșit că am avut atitudinea asta.. Cum a fost subiectul, eu am avut dreptate, dar trebuia să știu să procedez altfel. Am și eu atâtea pe cap și nu mai suport la oricine să spună ceva. Eu n-am nimic cu el, să-i dea Dumnezeu sănătate”, a spus Florin Salam.

Sursă foto: TikTok, Facebook