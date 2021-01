Fosta amantă a lui Tiger Woods vrea să-și reabiliteze numele după aventura cu jucătorul de golf

Rachel Uchitel a ajuns în lumina reflectoarelor în 2009, când s-a aflat că are o aventură cu jucătorul de golf Tiger Woods. De atunci, spune fosta VIP hostess a hotelului Tao din Las Vegas, viața ei a devenit un coșmar.

„Am tăcut mai bine de un deceniu și am simțit că e important pentru mine să vorbesc o singură data în viață, pentru că mi-am trăit toți acești ani lăsându-I pe oameni să creadă ceea ce vor să creadă și să spună ce vor să spună”, a dezvăluit femeia pentru postul TV Extra.

Rachel Uchitel spune că un moment din trecutul tău nu trebuie să te definească și recunoaște că a făcut o greșeală.

„Nu-mi place titulatura de amantă. Nu vreau să fiu etichetată ca spărgătoare de căsnicii – eu nu sunt așa. Sunt o femeie de 45 de ani. Am făcut o singură greșeală acum mai bine de 10 ani. Nu am împins pe nimeni pe scări. Nu am ucis pe nimeni. Am făcut o greșeală. Toată lumea face greșeli”, a mărturisit Rachel Uchitel, care a apărut recent într-un documentar despre viața lui Tiger Woods, realizat de HBO.

Filmul trece în revistă relația lor, care a început într-un club de noapte din New York în momentul în care el i-a cerut numărul de telefon.

După toți acești ani, Rachel Uchitel spune că are o datorie doar față de doi oameni: soția lui Tiger Woods și iubitul ei de atunci.

În cea mai recentă postare de pe Instagram, Rachel a distribuit un citat din Oscar Wilde, care spune totul despre dorința ei de a-și reabilita numele și de a-și continua viața.

„Orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor”, a scris femeia.

Tiger Woods a divorțat după aventura cu Rachel Uchitel

În urma scandalului de infidelitate, Tiger Woods și soția lui, Elin Nordregen, au divorțat. Cei doi au împreună doi copii: o fată pe nume Sam Alexis (13 ani) și un băiat pe nume Charlie Axel (11 ani).

În 2010, actorul american David Boreanaz a recunoscut că a avut o aventură cu Rachel Uchitel. La acea vreme, soția lui era însărcinată, însă ea l-a iertat și și-au continuat relația.

Rachel Uchitel s-a măritat, în 2011, cu Matt Hahn, iar în mai 2012 a născut o fetiță. Un an mai târziu, partenerul ei i-a cerut divorțul. În prezent își crește singură fiica de 8 ani.

Fotografii: Getty Images

