Fosta iubită a lui Armie Hammer, dezvăluiri șocante: ”A vrut să-mi scoată coastele”

Actorul de la Hollywood a căzut în dizgrație, recent, după ce niște mesaje trimise unei admiratoare au dezvăluit că este obsedat de canibalism și care are fantezii despre violuri. Acesta chiar a pierdut un rol principal pe care trebuia să-l interpreteze alături de Jennifer Lopez într-o comedie romantică.

Mai nou, fosta iubită a lui Armie Hammer pretinde că actorul era ”100% hotărât” să găsească o cale de a-i scoate ei niște coaste pentru a le mânca.

Modelul Paige Lorenze spune că actorul din ”Call Me By Your Name” a adus în discuție canibalismul ”de o mulțime de ori”, în perioada în care au fost iubiți, din august până în decembrie 2020.

Într-un interviu pentru revista Star, modelul de 22 de ani a declarat: ”Voia să găsească un medic care să-mi scoată coastele. Voia să le afume, să le gătească și să le mănânce. Îmi tot zicea: Oricum, nu ai nevoie de ele”.

Lorenze pretinde nu numai că acesta își dorea să-i mănâncele coastele, dar și că a scrijelit litera ”A” pe pielea ei, folosing un cuțit, procedură care a fost ”extrem de dureroasă” și despre care mai târziu s-ar fi lăudat în fața prietenilor lui.

Săptămâna trecută, Hammer a renunțat la filmul ”Shotgun Wedding”, în care ar fi apărut alături de Jennifer Lopez, după ce în presă au apărut mesajele lui despre ”canibalism, practici BDSM și viol”.

Foto: Profimediaimages.ro