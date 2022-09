Fosta iubită a lui Elon Musk și mama a doi dintre copiii lui, apariție șocantă pe net: “Am făcut ceva nebunesc”

Chiar dacă nu a confirmat, fanii cred că Grimes și-a împlinit una dintre cele mai mari dorințe, aceea de a avea urechi de elf, scrie Page Six.

„Am făcut ceva nebunesc!”, a scris Grimes pe Twitter, în dreptul unei imagini în care apare pe un pat de spital cu fața bandajată.

Operația bizară e la mare modă în China și presupune schimbarea formei urechii. Mai exact, urechile devin mai ascuțite și mai proeminente în afara capului.

Grimes și-a exprimat în urmă cu câteva luni dorința de a avea urechi de elf și chiar le-a cerut sfaturi celor care și-au făcut o astfel de operație.

"Și-a făcut cineva urechi de elf și a avut un rezultat bun? Sunt speriată de faptul că cartilajul urechii se vindecă greu. Mai ales ca muzician, această operație pare riscantă, dar mi-am dorit-o toată viața mea. Sunt curioasă de experiențele oamenilor!", a scris Grimes pe Twitter în august.

Acum fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și rugat-o să confirma dacă și-a modifificat urechile.

"Sper că le-ai obținut, aș fi atât de încântată!", "Ți-ai făcut urechile????", "Cine e chirurgul tău? Arăți minunat?”, „Botox și urechi de elf?”, i-au scris unii dintre fani.

Bineînțeles că au fost și internauți care s-au amuzat și au ironizat-o pe cântăreață. „Te-ai transformat într-un ou?”, „Îi este poftă de atenție!”, „Omg, ce ai făcut!!!”, „Nu-mi place ce văd! M-am și speriat!”, “Ce ai putut să îți faci la față?”, “Asta e forma ta finală”, sunt câteva dintre mesajele postate.

Grimes are doi copii cu miliardarul Elon Musk

Claire Elise Boucher (34 de ani), sub numele de scena Grimes, este o cântăreață, producătoare de discuri și artistă vizuală canadiană.

Cântăreața a avut o relație de trei ani, presărată cu împăcări și despărțiri, cu Elon Musk, cel mai bogat om al Planetei.

Cuplul s-a aflat în atenţia presei încă de la prima sa apariţie publică la Gala Met 2018. Atunci, Grimes a purtat un colier cu logo-ul companiei Tesla. În 2020, a venit pe lume primul copil al cuplului. Cei doi s-au despărțit în toamna lui 2021.

Într-un interviu pentru Vanity Fair, Grimes a dezvăluit că relația cu Musk o făcea să simtă ca și cum ar fi prinsă între două lumi, deoarece acesta trăia sub pragul sărăciei.

Cântăreața a povestit un episod șocant, când și-a dat seama că salteaua pe care dormeau era găurită. În loc să cumpere una nouă, Elon Musk i-ar fi sugerat lui Grimes să aducă alta de la o altă casă de a lor.

“Omul meu nu trăiește ca un miliardar. Trăiește uneori sub pragul sărăciei. Am ajuns în punctul în care mă gândeam: n-am putea să nu mai locuim într-o casă atât de nesigură, de ieftină, unde vecinii ne filmează și nu există securitate, iar eu mănânc unt de arahide opt zile la rând, că nu am altceva în frigider?”, a spus aceasta potrivit Insider.

Chiar dacă s-au despărțit, Elon Musk și Grimes au mai făcut un copil împreună. De această dată, ei ar fi apelat la o mamă surogat, iar fiica lor s-ar fi născut în luna decembrie a lui 2021, dar totul a fost ținut secret până în martie 2022.

