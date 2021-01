Fostul principe Nicolae și Alina Binder și-au botezat fetița. Imagini emoționante de la botez

Fericitul eveniment a avut loc la Catedrala Regală de la Curtea de Argeș, iar slujba de creştinare a fost condusă de către Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului.

Fostul principe, soţia sa, dar şi naşii fetiței au îmbrăcat straie populare la botez și au respectat regulile de distanțare. Ceremonia a fost una restrânsă, la care au participat doar câțiva prieteni apropiați ai cuplului.

Slujba de botez a fost transmisă în direct, pe pagina de Facebook a Arhiscopiei Argeșului și Muscelului.

Micuța, care a venit pe lume în 7 noiembrie, a fost botezată cu numele de Maria-Alexandra. “În primul rând am vrut să aibă nume ce ne plac nouă. Am făcut fiecare dintre noi o listă şi pe ambele liste au apărut numele Alexandra şi Maria. A fost într-un fel o coincidenţă specială că Maria a fost regina României. Pe soţia mea o cheamă Alina-Maria. Iar mătuşa mea are şi prenumele Maria. Ne place mult acest prenume. Legat de prenumele Alexandra, pe naşa noastră de căsătorie o cheamă Alexandra. Plus că a mai fost principesa Ileana care şi-a luat numele monastic Maica Alexandra”, declara Nicolae al României la scurt timp după nașterea fetiței, într-un interviu pentru ziarul Adevărul.

Micuţa Maria-Alexandra s-a născut pe 7 noiembrie 2020 (Foto: David Nivière)

Nepotul Regelui Mihai s-a căsătorit cu Alina Binder în 30 septembrie 2018 la Biserica Sfântul Ilie din Sinaia. A fost o nuntă grandioasă, la care au participat peste 200 de invitaţi.

