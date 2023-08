FOTO Serena Williams a născut al doilea copil. Ce nume a ales fosta tenismenă pentru bebeluș

Serena Williams a adus pe lume al doilea copil al său, la vârstă de 41 de ani. Fosta tenismenă, câştigătoare a 23 de turnee de Grand Slam, a adus pe lume o fetiță.

Serena Williams și soțul său, Alexis Ohanian, a anunțat pe social media venirea pe lume a fetiței lor, Adira River Ohanian.

Welcome, Adira River Ohanian.

I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI