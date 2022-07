Fotomodelul care a ajuns, fără să vrea, imaginea unei campanii care glorifică formele generoase. „M-am enervat”

Nyome Nicholas-Williams a cerut o poziție oficială a Ministerului Egalității din Spania, după ce instituția a folosit una dintre fotografiile sale într-o campanie care a stârnit multă atenție în Europa.

Instituția a transmis un mesaj puternic femeilor care se rușiează să meargă la plajă din cauza corpurilor lor imperfecte, odată cu demararea campaniei Vara este și a noastră .

Afișul campaniei înfățișează cinci femei cu forme generoase, cu celulită, vergeturi sau cu mastectomie care se bucură de plajă la malul mării, în costume de baie. Una dintre aceste femei este Nyome Nicholas-Williams, care s-a recunoscut în fotografia oficială postată de ministerul spaniol.

„Poți să-ți dai seama că sunt eu. Am membri ai familiei care mă sună să mă felicite. Ce se întâmplă aici? Nu am avut niciun control față de modul în care corpul meu a fost folosit în imagine, așa că am fost tristă la început. Apoi m-am enervat la culme”, a spus femeia pentru metro.co.uk.

Nyome Nicholas-Williams a dezvăluit că inițiatorii campaniei s-au inspirat dintr-o fotografie publicată de ea în luna mai, pe baza căreia au realizat imaginea din posterul publicat pe contul oficial de Facebook al ministerului.

Ea crede că oficialii spanioli au procedat la fel și în cazul celorlalte femei care apar în afiș.

„Mi-aș dori foarte mult să le recunosc pe celelalte femei, deoarece am fi putut să ne unim ca Spice Girls și să luăm măsuri împotriva guvernului spaniol”, a mai spus modelul plus size.

Femeia spune că este de acord cu mesajul campaniei, ea însăși victimă a stereotipurilor și umilințelor din cauza formelor sale generoase. Însă, ar fi vrut ca autoritățile spaniole să-i fi cerut acordul înainte de a-i folosi imaginea.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: