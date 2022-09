Fuego a dezvăluit ce face dimineața, imediat după ce se trezește, și cum a reușit să slăbească

Chiar dacă vorbește rar despre viața lui, aristul pe numele său real Paul Surugiu mai face dezvăluiri inedited. Spre exemplu, zilele trecute, la un post monden, Fuego a afirmat că a reușit să slăbească 30 de kilgorame în ultimii doi ani și a spus și ce mănâncă pentru a se menține în formă și a nu se îngrășa din nou.

„Este secretul meu deja de aproape jumătate de an. Dimineața când mă trezesc beau două căni pline cu apă plată, apa să fie cât mai naturală, dacă se poate apă de izvor. După care mâncăm cereale, mănânc tot felul de cereale. Aceste cereale cu câteva fructe confiate de pădure, pentru că au puțin zahăr. Mâncăm cereale cu lapte de ovăz care are un gust fabulos. Mâncarea asta mă ține 5 ore. Am fost la un liceu și m-am simțit foarte bine. Pentru că elevii au aflat că sunt la cură de slăbire și mi-au oferit două coșuri cu mere verzi. Ei au auzit că mănânc mere verzi. Eu am avut 115 kilograme acum un an jumate, doi ani. Am încercat să țin o cură de slăbire și să mănânc sănătos în primul rând. Cât mai puțin dulce, fără pâine, fără făinoase și cât mai mult produse bio. Eu am un program încărcat, dar încerc să fiu un om echilibrat”, a spus Fuego.

Vezi și: EXCLUSIV pe VOYO - „La Oraș” - O comedie blană în jungla urbană