Fuego a renunțat la piscina casei sale, la scurt timp după ce a făcut prima baie în ea. Ce a făcut cu locul de relaxare

Fuego nu e un admirator al piscinelor, deși vila sa de lângă București are una. Artistul de 46 de ani a dezvăluit că a decis să renunțe la ea după o experiență neplăcută pe care a avut-o la prima utilizare.

„În momentul în care mi-am luat casa în care stau, la parter aveam o piscină foarte mare și frumoasă. M-am băgat în piscină să fac baie și mi s-a făcut rău”, a povestit Fuego în podcastul Vocea Generației, dezvăluind că a luat o decizie cum nu se poate mai ciudată.

„Am ieșit din piscină și am spus: aici vreau să punem niște lemn și să fac 100 de metri pătrați de dressing, pentru că eu n-o să am unde să-mi pun hainele pe care le am. Au trecut 10 ani de atunci și dressingul meu de peste 100 mp, sub el e piscina pe care n-am mai folosit-o de atunci... și astăzi stau și mă gândesc unde o să-mi pun celelalte haine care vin în urma poveștilor mele muzicale, peste ani, pentru că nu mai am loc”, a mai spus artistul.

Fuego a povestit în podcastul moderat de interpreta de muzică populară Simona Ruscu că deține peste 400 de costume, special realizate pentru concerte și apariții televizate.

Cântărețul de muzică ușoară își alege cu grijă ținutele pe care le poartă în concerte, ba ține și un jurnal, o evidență clară a hainelor pe care le-a îmbrăcat la diverse evenimente, pentru a nu îmbrăca aceleași ținute pe aceleași scene.

Mai mult, toate ținutele sale sunt realizate de designeri renumiți de la noi, la indicațiile și recomandările sale. Vezi podcastul mai jos!

