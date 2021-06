Fulgy a dezvăluit cum a fost prins drogat! Ce a făcut înainte să-l oprească poliția

Potrivit datelor oferite de presa tabloidă, Fulgy consumase canabis înainte de a se urca la volan, însă scandalul a luat proporții după ce fiul Clejanilor a postat pe YouTube un filmuleț prin care afirmă ce s-a întâmplat în seara cu pricina.

Tânărul a dezvăluit că, în momentul în care a fost oprit de poliție, el se întorcea de la studioul lui Alex Velea. Mai mult decât atât, Fulgy a spus că el nu a consumat substanțe interzise și i-a acuzat pe artiștii Golden Boy Society că au fumat lângă el, iar el doar a inhalat fumul!

„În legătură cu ce s-a întâmplat sâmbătă pot să spun că trăiesc într-o țară coruptă. Eu, sâmbătă, m-am trezit, am mâncat, iar seara la opt am fost la Alex Velea, prietenul meu și al familiei noastre. Am vrut să fac o piesă pentru cățelul meu, Cash. O să urmeze și o piesă cu Alex Velea și Viorica de la Clejani, tot de mine făcută. Am făcut un grătar apoi, cu toți băieții de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat nimeni sau că am fost turnat. De obicei în studiouri se fumează iarbă! Toată lumea se droghează în Bucureștiul ăsta, toate cluburile, toate cafenelele, numai pline de consumatori. Nu spun de nimeni nimic, nu spun că cineva m-a pus să mă droghez, totul a fost la simpla mea curiozitate. După petrecere am plecat cu doi băieți de acolo și am ajuns acasă. Am oprit în fața unui echipaj de poliție, m-au recunoscut și mi-au făcut un alcool test care a ieșit zero. Am plecat și am fost urmărit de altă mașină de poliție care, când am ajuns în fața casei, a dat drumul la girofar și a mai chemat alte două mașini. Au zis: «Oprește-te, că vrem să-ți facem test de droguri»! Au început să se certe cu mama și cu tata! Am zis: «Gata, hai la INML»! Mi-au recoltat sânge, salivă și s-a aflat că am THC. Am inhalat canabis, stând cu oameni care fumează iarbă. Am stat în preajma la iarbă și am inhalat și automat că a ieșit la analize. Nu cred că am dosar penal, că nu au venit rezultatele de la INML, durează 48 de ore”, a spus Fulgy.

foto: captură YouTube

