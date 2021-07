Fulgy, la un pas de moarte! Prin ce incident teribil a trecut

În culisele emisiunii pe care o prezenta în trecut, Clejanii i-au povestit lui Cristi Brancu despre un incident extrem de grav care se putea termina tragic pentru Fulgy. Când era doar un copil, se pare că tânărul ar fi fost surprins în mijlocul unui incendiu, iar salvatorul lui ar fi fost nimeni altul decât marele actor Johnny Depp.

Dupa ce a fost internat la Obregia, a avut probleme si inainte si dupa internare, se pare ca lucrurile s-au calmat in familia Clejanilor. Fulgy a postat pe contul sau de Youtube un video in care a fost cat a putut el de sincer:

„In primul rand imi cer scuze public parintilor mei si regret pentru faptul ca in trecut am fost la un mic pas de a le lua viata in urma cu ceva timp din cauza consumului meu abuziv de droguri din vremea respectiva, atunci cand am fost internat pentru prima oara la spital, ajutat de familia mea desi eu le-am gresit, ei tot m-au iubit, m-au ajutat si m-au sprijinit. As vrea sa imi cer scuze tot in mod public intregii natiuni romanesti pentru ca am mintit, negat ca nu sunt drogat intr-o emisiune televizata la care am participat in trecut. (..)





"As vrea sa imi cer scuze fostei mele partenere de viata pentru ca a pierdut un animalut scump, inofensiv si drag (pisica) tot din cauza consumului meu abuziv de droguri intr-un scurt moment de nervi, fara discernamant din cauza nenorocitelor de droguri. (...) Iar nu in ultimul rand, as vrea sa imi cer iertare in fata lui Dumnezeu ca am pacatuit si sa ii multumesc ca m-a adus pe drumul cel bun cu ajutorul iubirii familiei mele dragi si surorii mele scumpe. Rog toata Romania ca aceasta sa fie singura stire care o sa apara si sa nu imi mai implicati familia si numele lor in trecutul meu negru si regretabil. Pe final as vrea sa promit ca voi lupta toata viata mea cu aceasta boala a secolului XXI “Drogurile” si ca voi fi un exemplu de urmat prin lucrurile frumoase pe care urmeaza sa le fac, arat, spun, demonstrez”.