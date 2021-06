Fulgy s-a întors în showbiz cu un mesaj! Ce le-a transmis tuturor?

Tânărul a făcut chiar și prima postare pe rețelele de socializare. Fulgy a publicat pe InstaStory câteva imagini cu el, după care a transmis și un mesaj:

"Aș vrea să fac un anunț de presă pentru toată presa. Sunt bine, nu aveam cum să fiu altfel, nu mai am permis, sunt puțin dezamagit. Am fost la studio la Alex Velea, s-au consumat acolo substanțe interzise, THC, iarbă, canabis. (...) Am lăsat în urmă trecutul. (...) Aș vrea să îmi cer scuza față de fanii mei și față de fanii familiei mele."

Viorica a publicat pe TikTok o video în care face turul apartamantului pe care Fulgy l-a cumpărat anul acesta din banii lui, cu 150.000 de euro. În timp ce a filmat toate camerele casei, Viorica de la Clejani a mărturisit că fiul ei urmează să se întoarcă în lumea mondenă, ceea ce s-a și întâmplat.

