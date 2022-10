Gabi Bădălău, prima reacție după ce a divorțat de Claudia Pătrașcanu: „Iar depus probe, înregistrări…”

Zilele acestea, mai exact pe 20 octombrie, cei doi soți au mers din nou în fața judecătorilor și se pare că despărțirea s-a oficializat. Potrivit lui Gabi Bădălău, el și Claudia Pătrașcanu au divorțat, dar vor mai avea un termen pe 3 noiembrie, deoarece artista a depus noi probe la dosar.

„În sfârșit, după trei ani de zile, am reușit și am divorțat de comun acord, urmând a fi în pronunțare și a se redacta hotărârea judecătorească. Am hotărât ca grija pentru copii să fie comună și Claudia să revină la numele anterior. De trei ani de zile mă chinui să divorțăm și să închidem și lucrurile astea. Eu împreună cu doamna avocat am vrut să terminăm totul astăzi. Din păcate, Claudia iar a depus probe, înregistrări, că fumez narghilea cu copiii și că nu sunt tată bun, că copilul are abces și că eu sunt motivul pentru care îl dor dinții pe copil. Din cauză că ea a depus probe, noi nu ne-am putut judeca pe ele tot astăzi. Că eu nu plătesc școlile copiilor a spus Claudia, probabil că ea nu știe că eu sunt cel care achită integral studiile. Ideea e că la următorul termen, care o să fie pe 3 noiembrie, probabil terminăm și celelalte aspecte din cadrul divorțului, respectiv domiciliul copiilor, relațiile cu părinții, program de vizitare și așa mai departe. Să sperăm că totul e ok și nu se mai face apel”, a spus Gabi Bădălău, potrivit celor de la Click, care au citat o emisiune mondenă.

