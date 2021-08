Gabi Cristea, executată silit! Ce s-a întâmplat?

Ulterior, potrivit cancan.ro , vedeta a fost executată silit de către o firma de recuperare de creanțe. Se pare că vedeta s-a împrumutat în 2003 când era în plină ascensiune. Pozase în revistele pentru bărbați și era în centrul atenției.

În prezent, Gabi Cristea câștigă foarte bine ca influencer.

„În timp de pandemie, dacă stai acasă şi aştepţi să treacă pandemia, o să treacă viaţa pe lângă tine, aşa că mai toţi oamenii din media şi artiştii s-au reprofilat, lucrează foarte mult în social media, lucru pe care l-am făcut şi eu şi am devenit extrem de activă, mi-am crescut conturile de social media foarte mult, între timp am semnat multe contracte de publicitate şi sunt convinsă că voi face asta şi în continuare, pentru că până la urmă trebuie să ne folosim de muncă pe care am depus-o până acum şi să încercăm să ne reprofilăm”, a declarat Gabriela Cristea pentru wowbiz.

FOTO: GABI CRISTEA FACEBOOK