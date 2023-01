Gabriel Stati și Anastasia Fotachi vor deveni părinți de băiat. Câți copii mai are milionarul moldovean

Anastasia a devenit doamna Stati în septembrie 2022, iar după două săptămâni de la nuntă a aflat că este însărcinată cu primul ei copil. Gabriel Stati (46 de ani) mai are încă trei copii din căsătoria anterioară cu Natalia Diacov, fiica politicianului Dumitru Diacov.

Gemenii Raluca-Nayla și Luca-Nikita au 21 de ani, cu șase ani mai puțin decât actuala soție a tatălui lor, Anastasia Fotachi.

Nayla este o domnișoară simpatică și se află deja într-o relație cu un tânăr la fel de chipeș ca ea. (vezi imagini în galeria foto de mai jos). Ea și fratele ei geamăn și-au făcut studiile în Elveția.

Mezinul, Tristan, are 16 ani și îi seamănă foarte mult mamei sale.

În septembrie 2022, Natalia Diacov a vorbit într-un interviu despre divorțul de tatăl copiilor ei:

„Toată viaţa noastră de familie era tumultuoasă, plină de focuri de artificii… Întâi focuri, apoi artificii… Așa ceva. În schimb, divorţul a fost foarte liniștit. Gabriel a zis hai să divorţăm. Și eu i-am răspuns: hai. Ne-am întâlnit în instanţă și în 30 minute am pus capăt unei relaţii care cândva a început foarte frumos și s-a soldat cu trei copii minunaţi. Judecătorul tare ne ruga să ne mai gândim, de dragul lor, dar probabil că așa a fost să fie. După ce am divorţat, noi încă vreo trei ani ba locuiam, ba nu mai locuiam împreună. Să nu uităm că am avut o relaţie sclipitoare, la început, era din dragoste și pasiune adevărată. Chiar și atunci când au început neînţelegerile, simţul umorului nu a dispărut din relaţia noastră, la fel ca și discuţiile despre afaceri, relaţii, viaţă. Mereu aveam despre ce vorbi. Cred că am format un cuplu foarte reușit, doar că ambii am fost prea tineri, proști și orgolioși”, a spus ea într-un interviu pentru vipmagazin.md

„Am avut contract, dar la divorţ nimeni nu a avut pretenţii faţă de celălalt. Doar casa, în care trăiesc copiii, am rugat să-mi rămână. Am o casă foarte frumoasă, îi mulţumesc mult… Și, desigur, el mereu are grijă de copii si de educaţia lor”, a mai precizat Natalia.

Milionarul Gabriel Stati este cunoscut pentru viața extravagantă pe care o ducea la București acum câțiva ani. La fiecare ieşire în oraş, acesta era însoţit de mai mulți bodyguarzi. Presa din România a scris despre el că ar fi curtat mai multe celebrități din showbiz, printre care Andreea Raicu, Lili Sandu și Cristina Rus. Citește mai multe aici.

