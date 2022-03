George Burcea, adevărul despre perioada în care a fost prin drogat: „A fost o greșeală”

Acum, după doi ani de la acel eveniment, actorul a decis să spună de ce s-a drogat, dar a afirmat și că nu este dependent, este testat des și nu se mai droghează.

„Din păcate s-a mediatizat foarte mult că Burcea este bețiv și drogat. Lumea nu știe faptul că eu, în ultimii doi ani, o dată la săptămână, la lună, de câte ori mi s-a cerut, eu am fost testat de droguri. Având în vedere că am avut două procese, eu nu aveam cum să fac lucrul acesta. În primul rând, nu îmi doresc să fac asta, am făcut o greșeală. Nu eram dependent, să le fac în continuare. Și, cel mai important, eu am nevoie să am copiii aproape. Ce om normal la cap ar putea să repete o asemenea greșeală, să se drogheze în continuare? S-a propagat doar punctul de vedere al fostei, că eu sunt drogat și bețiv. Fără să se știe că eu sunt testat des. Atunci a fost o greșeală pe care o regret foarte sincer. A fost un moment dificil, a fost cearta cu Andreea, toată nebunia cu copiii, cu poliția care venise la noi în acea seară. Eu atunci așa am crezut că ar fi o scăpare. Am greșit grav, îmi asum lucrul ăsta, plătesc pentru acest lucru și îmi pare rău. Dar nu se va mai întâmpla. Și cred că fiecare om face, de-a lungul vieții, greșeli pe care le regretă amarnic”, a spus George Burcea, potrivit Libertatea.

