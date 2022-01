George Burcea riscă închisoarea. Cum s-a ajuns aici?

Magistrații au venit și cu o decizie în acest caz. Astfel, acesta este nevoit să plătească suma de 16.000 de lei, cât au decis judecătorii în cazul dosarului în care este acuzat de consum de droguri în timp ce se deplasa pe drumurile publice cu un autoturism. Dacă nu plătește, riscă să ajungă după gratii. În plus, judecătorii au decis ca în urma faptelor constituite, George Burcea nu mai are dreptul de a conduce timp de un an. În cazul în care decizia rămâne definitivă, George Burcea va trebui să plătească amenda și să respecte verdictul judecătorilor.

