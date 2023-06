George Simion și-a publicat declarația de avere! Ce sumă a primit politicianul în dar la nuntă

George Simion și Ilinca trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, care s-a oficializat în urmă cu un an cu o petrecere câmpenească în județul Vâlcea. Evenimentul s-a aflat mult timp în atenția românilor, aceștia suspectând că gestul liderului AUR a fost doar o mișcare politică. Cu toate acestea, peste 10.000 de locuitori ai țării au participat la nuntă și s-au distrat alături de îndrăgostiți.

Acum, la un an distanță, George Simion și-a actualizat și publicat declarația de avere de pe site-ul Camerei Deputaților. Astfel, la capitolul „Cadouri, sevicii sau avantaje obținute gratuit”, liderul politic a trecut suma de 400.000 de euro, iar la mențiuni a notat: dar de nuntă.

În trecut, George Simion a ținut să clarifice lucrurile și a declarat că suma cu care a rămas după nuntă a fost de 15.000 de euro.

„Cât s-a strâns… cât ne-a mai rămas, în sensul ăsta, 15.000 de euro. Facem un proiect de spital mobil”, spunea George Simion în luna martie.

Recent, George Simion a oferit o primă reacție a informațiilor despre declarația lui de avere. Pentru DIGI24, politicianul a subliniat că suma de 400.000 de euro a reprezentat „cheltuielile de nuntă” și nu banii pe care i-a încasat în mod direct:

„Sunt cheltuielile cu nunta, le-am declarat și în spațiul public, imediat după nuntă, si acum, conform legii, în declarația de avere. Chiar dacă eu nu am acești bani acum (în 2023) în posesia mea, atâta m-a costat organizarea nunții. Este aceeași sumă făcută publică anul trecut și reconfirmată acum în mod oficial. Am trecut în declarația de avere, conform prevederilor legale, valoarea calculată a întregului eveniment. Cu titlu de exemplu, doar brânza oferită de George Becali are o valoare de 20.000 de euro, iar această donație trebuie inclusă în declarația de avere. Suma de bani cu care am rămas după eveniment a fost de 15000 de euro”, a spus George Simion.

Sursă foto: George Simion/Facebook