Georgiana Lobonț, poze care au îngrijorat fanii, după ce s-a scris că divorțează

Potrivit cancan.ro , soțul artistei a confirmat despărțirea la o televiziune mondenă, dar solista de muzică populară refuză să facă asta. Cu toate acestea, artista a publicat pe contul de Instagram poze despre care ziariștii au speculat că ar prezenta-o cu vânătăi pe picioare. Se speculează însă că acestea ar fi după ce aceasta s-ar fi lovit din neatenție.

Citat de cancan.ro , soțul Georgianei Lobonț a declarat:

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie."

FOTO: GEORGIANA LOBONȚ INSTAGRAM