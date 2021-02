Gianina Corondan a împlinit 50 de ani și arată cu 20 de ani mai tânără! Ce mai face vedeta din familia PRO TV?

Mai mult, are aceeași energie și același spirit pozitiv ca atunci când a debutat în televiziune. Gianina are grijă să facă mișcare, chiar dacă nu face sport toată ziua și e mereu în priză.

Pentru Click , Gianina a declarat că, pentru forma excelentă în care se află nu are niciun secret, pur și simplu e ea însăși:

„Aşa sunt eu. Nu am astâmpăr, mereu trebuie să găsesc oameni inspiraţionali, să iau interviuri, să fiu în priză, să am noutăţi. Mă joc cu nepoţii mei, copiii fratelui meu mai mic, care lucrează în IT.





Sunt doi băieţi de 5 şi 10 ani şi îi mai iau cu mine cu cortul, în excursii. Dar ce să vă zic, mănânc normal, îmi amintesc mereu că echilibrul este normal, la sală mai mergeam înainte de pandemie, acum fac doar acasă sport.”

În prezent, Gianina e concentrată pe proiectele ei online și are la televiziunea națională o emisiune unde vorbește despre produse românești și mâncare sănătoasă produsă în România.