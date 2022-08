Gigi Becali, acuzat că folosește abuzit brandul „Becali”! Cine îl atacă pe afacerist: „Eu am dreptul”

După ce a văzut știrile din presă, un român din Germania, Ovidiu Christian Altmann, a reacționat și le-a spus jurnaliștilor de la Cancan că patronul de la FCSB nu are dreptul să își folosească numele în afaceri, deoarece nu deține dreptul asupra mărcii „Becali”.

„Am văzut că dânsul și-a inaugurat un hotel în Venus, care poartă numele lui. Ceva s-a întâmplat, pentru că nu are acest drept. Nu știu cum a reușit, deoarece eu dețin această marcă din 2006. Este înregistrată în Germania, pe când România nu era în UE. De la aderarea României la UE, în anul 2007, eu am dreptul și peste România cu acest brand. În România, în Germania și cred că și în alte țări din UE, nu ai voie să-ți înregistrezi numele de familie ca brand. De exemplu, Boris Becker, fostul mare jucător de tenis, nici el nu poate să facă asta în Germania. În altă țară ar putea, da, fără probleme. Domnul Becali a încercat să-și înregistreze numele de familie, dar cererea i-a fost respinsă de OSIM România. La o întâlnire cu mai mulți oameni, printre care și Lucian Becali, am aflat de această problemă și atunci am venit eu cu propunerea. În cele din urmă, Gigi Becali a făcut, totuși, ceva și a înregistrat marca la OSIM, dar după mine. Cred că nu este ok. Mi se pare ceva în neregulă și am să încerc să contactez un Cabinet de Avocatură din România pentru a clarifica această problemă”, a spus Ovidiu Christian Altmann.

