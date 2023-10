Gina Pistol a recunoscut motivul real pentru care s-a retras din televiziune: „Au dat cu mine de pământ”

Gina Pistol a fost mereu complimentată pentru implicarea de care a dat dovadă în carieră și nu puțini au fost cei care au fost dezamăgiți de decizia ei de a se retrage de pe sticlă. Însă, soția lui Smiley își dorește să revină, considerând că pauza i-a priit și a ajutat-o extrem de mult.

Gina Pistol a luat o pauză de la televiziune în urmă cu aproximativ trei ani, când se pregătea să o aducă pe lume pe Josephine, urmând să revină pentru scurt timp. Ulterior, a anunțat că renunță, deoarece își dorește să aibă timp pentru ea și pentru copil.

Acum, însă, Gina Pistol a mărturisit că a trecut prin mai multe momente delicate. Pe lângă momentele în care a avut COVID-19, responsabilitățile de mamă și cele profesionale au fost prea mult de dus și a avut nevoie de o pauză, pentru a se pune pe picioare.

„Sunt momente în care îmi e dor de mine. Eu sunt într-un proces de revenire pentru că se schimbă toată viața, te simți și tu ca om, se schimbă relațiile, pentru că prioritar devine copilul. Dar nu trebuie să uităm și noi de noi, ca înainte de mama suntem femei. (…)

Am avut COVID de două ori într-un an, inclusiv că am avut un burnout, toate în același an, toate au dat cu mine de pământ și atunci am realizat că sănătatea mea fizică și psihică este mai importantă decât orice proiect”, a dezvăluit Gina, pentru un post de televiziune.

Mai mult decât atât, aceasta a recunoscut că a fost atât de afectată de cele întâmplate, încât nu a reușit să își revină pe deplin, motiv pentru care, mai are nevoie de timp pentru ea. Cu toate acestea, îi lipsește televiziunea, dar sănătatea ei este prioritară.

