Gina Pistol, mărturisiri sincere și emoționante despre cum a trecut peste primele săptămâni de când a devenit mamă

În această perioadă, Gina Pistol a vorbit deschis despre bucuriile și problemele cu care s-a confruntat de când a devenit mamă, iar de curând a povestit despre felul în care s-a simțit în primele zile după venirea pe lume a micuței Josephine.

Vedeta a mărturisit că au fost niște zile dificile, în care i-a fost greu să se acomodeze cu noul stil de viață, amintindu-le proaspetelor mămici că nu sunt singure și că nu este greșit să se simtă copleșite. În plus, Gina i-a mulțumit partenerului ei, Smiley, pentru ajutorul pe care i-l oferă, explicând că a ajutat-o foarte mult în aceste zile.

”Mă înclin în fața mamelor, pentru că e greu. Pentru mine primele două săptămâni au fost groaznice. Nu-mi dădeam seama ce mi se întâmplă. Tot ce citisem în sarcină, tot ce mi s-a spus la spital... am ajuns acasă și am uitat. Cred că multe femei au trecut prin ce am trecut eu, dar puține vorbesc despre asta. Te uiți în oglindă și nu te regăsești deloc. E dureros când plânge și nu știi ce să faci ca să îi alini suferința. Toate lucrurile astea adunate m-au epuizat psihic și fizic. Mare noroc am cu Andrei, îmi este de ajutor. Are darul de a rămâne calm și liniștit. Dacă nu îl aveam pe el, cred că îmi lua mintea grav pe păpușoi”, a declarat Gina Pistol prin intermediul unui video postat pe InstaStory.

sursa foto: Instagram Gina Pistol/Smiley