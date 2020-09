Gina Pistol, mesaj emoționant pe Instagram: „I-am auzit inima cum bate”

Printr-un dialog de-a dreptul savuros, care trebuie văzut neapărat și care a ajuns rapid în trending pe YouTube, Smiley și Gina Pistol nu au dezvăluit doar că vor deveni părinți, ci au vorbit și despre cei trei ani de relație, frumoasa vedetă având lacrimi în ochi de bucurie.

„Noi doi vom deveni părinți. Eu, personal, încă procesez informația. Ușor-ușor, încep să realizez că vor apărea multe schimbări în viața mea, în viața Ginei. Încep să realizez că trebuie să modific un pic casa, trebuie să îmi schimb un pic programul... Dar cred că cele mai multe schimbări vor veni în viața Ginei. Vestea asta minunată pe care am primit-o, că vom avea un copil împreună, a fost o mare bucurie pentru amândoi și o mare surpriză pentru amândoi. O surpriză cum nu se poate mai frumoasă. Și am preferat să păstrăm vestea asta pentru noi, până în momentul în care vom fi siguri că este surpriză până la capăt și că toate lucrurile sunt așa cum trebuie. Noi am păstrat secretul între noi doi. Nu au știut nici prietenii, nici familia, nu știm cum a apărut în presă. A fost o surpriză neplăcută pentru noi când am văzut că presa scrie despre asta, deoarece noi am vrut să le dăm personal vestea familiei și prietenilor”, a spus Smiley. Iar Gina Pistol a dezvăluit sexul copilului: „Vrem să numim fetița... merge cu Maria... Regina”.

Gina Pistol a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de Smiley, prin intermediul căreia și-a anunțat fanii că trebuie să vadă vlogul denumit „Noi acum înseamnă 3 (Andrei + Gina)”, mesajul din dreptul fotografiei fiind unul emoționant.

Iată mai jos mesajul postat de Gina Pistol:

„Noi acum înseamnă TREI!

În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștința pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum. Mulțumim!”

foto: Instagram Smiley

