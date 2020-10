Gina Pistol, noi detalii despre sarcina ei: „Sunt o altă variantă a mea”

Cele două vedete au dezvăluit că vor avea o fată și chiar au glumit pe acest subiect, afirmând că fetița se va numi Regina, deoarece se potrivește perfect cu numele de familie al lui Smiley: Maria.

La doar câteva zile după ce a anunțat oficial că este însărcinată, Gina Pistol a venit cu o întrebare pentru femeile care o urmăresc pe Instagram, dezvăluind totodată că are zile când i se umflă picioarele.

„Eu acum vin cu o întrebare pentru cele care sunt însărcinate sau au născut: Cum v-ați descurcat cu retenția de apă? Deci eu am zile când mă trezesc și zici că sunt o altă variantă a mea, care a mâncat-o pe Gina. Pe cuvânt. De mâncat sărat, nu mănânc sărat. Cum vă descurcați cu retenția de apă? Nu am voie să iau suplimente și îmi e frică să beau ceaiuri. Nu știu ce să fac. Eu, de fel, am picioarele subțiri. Dar sunt momente când mă trezesc cu ele de parcă sunt un luptător de K1. Așa am picioarele”, a spus Gina Pistol.

