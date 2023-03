Gisele Bundchen, motivul pentru care a divorțat de Tom Brady. Modelul brazilian și fotbalistul au fost căsătoriți timp de 13 ani

Gisele Bundchen, în vârstă de 42 de ani, a vorbit pentru revista Vanity Fair despre despărțirea dintre ea și Tom Brady (45 de ani). Aceasta a dezvăluit că ruptura nu s-a produs din cauza deciziei acestuia de a continua cu fotbalul:

"Ceea ce s-a spus este o piesă dintr-un puzzle mult mai mare. Nu este atât de alb și negru".

”Ascultă-mă, întotdeauna l-am încurajat și voi continua să o fac. Dacă există o persoană care își dorește să fiu cea mai fericită din lume, el este, crede-mă. Și eu vreau să reușească, să aibă succes. Îmi doresc că toate dorințele lui să devină realitate. Pe bune, asta îmi doresc din toată inima”, a adăugat Gisele.

De asemenea, aceasta a mărturisit că despărțirea de fostul soț a fost foarte dureroasă pentru ea, întrucât a însemnat sfârșitul unui vis. În ceea ce privește motivul divorțului, modelul a dat vina pe diferențele dintre ei, care s-au produs în timp:

”Uneori, creșteți împreună, alteori, separat. Când aveam 26 de ani, iar el 29, ne-am întâlnim, ne-am dorit o familie, am vrut să bifăm lucruri împreună. Odată cu trecerea timpului am realizat că ne dorim lucruri diferite și am făcut o alegere. Asta nu înseamnă că nu mai iubeșți persoana respectivă. Înseamnă doar că, pentru a fi autentic, pentru a-ți trăi viața așa cum doreșți, trebuie să ai pe cineva cu care să te întâlneșți la mijloc. E ca un dans. E un echilibru. Când iubeșți pe cineva nu-i îngrădeșți libertatea, nu-i ceri să-și trăiască viața într-un fel. Îi permiți să fie liber. Iar dacă mergeți în aceeași direcție, atunci e minunat”.

Sursă foto: Getty