Giulia Nahmany, sfaturi de viață pentru fiicele ei direct din Ferma: „Să viseze mult”

Antreprenoare, actriță, prezentatoare, adepta unui stil de viață echilibrat prin yoga, Giulia Nahmany și-a pierdut de câteva ori reperele la Ferma. Orășeni vs. Săteni. Antrenamentele istovitoare la care a fost supusă de Cristian Bozgan au făcut-o să invoce numele fetelor ei.

Stephanie are 8 ani, iar Caroline – 10 ani și sunt cele două fete pe care le are cu soțul ei, Cătălin. Actrița, care privește viața din cu totul alt unghi de când practică yoga, le transmite fiicelor ei aceleași învățături care i-au luminat ei calea.

„Întotdeauna am spus și voi continua să le spun fetelor mele să viseze mult și să aibă încredere că pot face orice își propun. Dar să nu uite că orice vis atins vine la pachet cu multă muncă, sacrificii, disciplină și focusare mentală. Am să le ajut permanent, dar am să le și învăț că visele se împlinesc pășind cu pași mici, dar siguri”, ne-a spus Giulia Nahmany, care continuă aventura la Ferma.