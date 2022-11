Gwen Stefani, din ce în ce mai transformată de intervențiile estetice. Cum au fotografiat-o paparazzii

53 de ani, mamă a trei copii, antrenor la Vocea Americii și o artistă cu o carieră de succes în spate. Dacă mai adaugăm la această listă și soțul celebru – cântărețul country Blake Shelton – putem spune despre Gwen Stefani că are totul.

Este de înțeles că artista își dorește să arate la fel de bine ca întotdeauna. Ca pe vremea când era solista No Doubt :) Și nu e departe de acel look. Gwen are cele mai cool haine, o siluetă de invidiat și niciun rid pe față. Însă, se vede că acum chipul ei arată un pic bizar, din cauza intervențiilor estetice.

Sursa foto: PROFIMEDIA

Cântăreața a fost surprinsa la un eveniment sportiv alături de soțul ei, într-un outfit chic, accesorizata cu ochelari de soare cool și bijuterii și cu părul împletit. Într-adevăr, Gwen arată ca o puștoaică.

De curând, Gwen Stefani a fost criticată de fani după o apariție într-un show tv. Mulți dintre aceștia efectiv nu au recunoscut-o pe artistă.

“Este de nerecunoscut!”

“Arată total diferit de cum o știam!”

Deși este evident că a apelat la diverse proceduri estetice, Gwen Stefani nu a vorbit niciodată despre asta și spune că relația cu Blake Shelton o menține tânără.

Nu este prima oară când fanii o iau în colimator pe vedetă. Aceștia i-au mai reproșat și în trecut că și-a distrus chipul frumos. Gwen a stârnit o mulțime de controverse cu chipul său fresh la Premiile Grammy, în urmă cu 2 ani. “99 la suta fillere, 1 la sută piele”- au comentat fanii. “Fața lui Gwen Stefani e înghețată. Ce naiba și-a făcut? E de nerecunoscut! Păcat”, este un alt comentariu de pe rețelele de socializare.

“Pielea lui Gwen e atât de întinsă încât mă doare pe mine”, a scris altcineva.