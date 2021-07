Gwen Stefani, o mireasă atipică! Primele imagini de la nunta cu Blake Shelton

Cum era de așteptat, frumoasa artistă a fost o mireasă atipică. Gwen Stefani a purtat o rochie albă, din tul, cu corset și extrem de scurtă în partea de jos. În picioare, cântăreața a optat pentru o pereche de cizme și n-a lipsit nici voalul de pe cap. Rochia aleasă de Gwen poartă semnătura creatoarei de modă Vera Wang.

“3 iulie 2021. Ziua în care visele au devenit realitate. Te iubesc, Blake Shelton!”, a scris artista pe Instagram, lângă primele imagini de la eveniment. Cei doi au avut un tort de nuntă spectaculos.

Blake a fost extrem de elegant și a ales un costum negru, cu vestă, cămașă albă și papion. Blake Shelton nu este doar un tip extrem de talentat, ci și foarte chipeș. Revista People i-a acordat în 2017 titlul de “cel mai sexy bărbat în viață”. Potrivit editorilor revistei, artistul are “sex appeal, un simț al umorului ascuțit și o voce de înger”. Distincția l-a luat prin surprindere pe Blake Shelton, care a mărturisit că a acceptat titlul la insistențele lui Gwen. „Cred că aţi rămas fără opţiuni şi aţi spus: Wow! Uite pe cineva care este oarecum simetric. Am fost urât toată viaţa. Dacă pot fi sexy pentru un an, accept!“, a glumit Shelton.

Nunta a avut loc la reședința lui Blake Shelton din Oklahoma, iar el a ajutat la construirea capelei unde a avut loc ceremonia. Tot la reședința din Oklahoma a și fost cerută de nevastă Gwen Stefani, în octombrie 2020.

Gwen Stefani a mai fost căsătorită cu Gavin Rossdale, alături de care are doi copii. Cuplul a divorțat în 2016.

Fotografii: Getty Images/ Instagram

