Gwen Stefani s-a îmbrăcat în “pom de Crăciun” în finala Vocea Americii. Rochia spectaculoasă i-a purtat noroc

“Cineva să mă ciupească! Aseară a fost ca un vis. Carter Rubin a câștigat The Voice. Am făcut duet pe piesa mea You make it feel like Christmas. Christian Siriano m-a îmbrăcat ca pe un pom de Crăciu și l-am bătut pe Shelton”, le-a scris Gwen celor peste 10 milioane de fani de pe Instagram, după ce concurentul ei a câștigat finala. Gwen s-a duelat în finală chiar cu iubitul ei, Blake Shelton, care este antrenor la “The Voice” (n.red Vocea Americii).

Gwen nu a impresionat doar cu calitățile vocale, ci și cu ținuta spectaculoasă pe care a purtat-o în finala show-ului. Pentru momentul în care a cântat alături de puștiul Carter Rubin (15 ani), Gwen a purtat un top sexy, de culoare verde, și o fustă supradimensionată, din tul verde, pe care erau cusute flori roșii de crăciuniță.

“Ești spectaculoasă! Rochia aia e totul”, “2020 a fost anul tău! Felicitări! Rochia este wow”, “Arăți ca o Barbie de Crăciun pe un tort de Crăciun”, “Cât îmi doresc o rochie ca a ta” sau “Outfitul ăsta este cel mai tare” – i-au scris internauții impresionați de ținuta aleasă de Gwen.

Gwen Stefani, cerut-o de nevastă cu un diamant uriaș

Cererea în căsătorie a avut loc la sfârșitul lunii octombrie în casa lor din Oklahoma, acolo unde cei doi s-au izolat pe perioada pandemiei de coronavirus. Aceștia au împărtășit vestea fericită și cu milioanele de fani de pe conturile lor de Instagram. „Gwen, mulţumesc pentru că mi-ai salvat anul 2020... şi restul vieţii. Te iubesc. Am auzit un DA!”, a scris Blake Shelton, în fotografia în care se sărută cu artista, iar aceasta își etala mândră inelul cu diamant. Potrivit Daily Mail, inelul din platină ar avea un diamant de 6-9 carate și valoarează în jur de 500.000 $.

Cei doi artiști formează un cuplu din 2015 și s-au cunoscut pe platourile emisiunii “The Voice”, unde amândoi au rol de jurați. Pe atunci erau implicați în alte relații, Gwen fiind căsătorită cu muzicianul Gavin Rossdale, iar Shelton era însurat cu Miranda Lambert. Blake a anunțat că divorțează de soția sa, cu doar două săptămâni înainte ca Gwen Stefani să-și facă publică propria intenție de separare.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Prăjitură de mălai cu sirop de lămâie